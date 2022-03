Bon plan Amazon : voici une alternative pas cher aux Apple AirPods

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons désormais aux principales caractéristiques des écouteurs sans fil.

Les LG Tone Free FP5 sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui ont la particularité d'embarquer la réduction de bruit active. Les accessoires disposent également d'une autonomie maximale de 22 heures avec le boîtier de charge sans fil fourni. Compatibles avec la charge rapide, les Tone Free FP5 peuvent être rechargés en un temps de 5 minutes afin d'avoir une autonomie supplémentaire d'une heure.

On retrouve également 3 micros par écouteur (2 pour les appels et 1 pour l'ANC), la technologie sans fil et la compatibilité avec les assistants vocaux.

Enfin, les dimensions d’un écouteur sont de 28.3 x 23.2 x 21.2 mm et les dimensions du boîtier de charge sont de 54.4 x 54.4 x 30 mm.