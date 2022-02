Bon plan Apple : le nouveau AirPods Max est mois cher que jamais !

Voilà un autre marché particulièrement concurrentiel que celui du casque audio sans-fil. Et Apple, avec son AirPods Max, s'y est pourtant fait une belle place. Notez que plusieurs finitions de couleurs sont disponibles sur Amazon, et que pour obtenir le prix présenté, nous avons choisi la version argent, la plus abordable en ce moment avec la rose.

Mais pour expliquer la satisfaction généralisée autour du casque Bluetooth AirPods Max, il faut notamment se pencher sur la qualité du produit, parfaitement fini et englobant idéalement vos oreilles pour vous offrir un son des plus immersifs et bien équilibré. Avec la puce H1 d'Apple, tout est pensé pour vous offrir un rendu optimal, y compris vous faire profiter de l'expérience géniale qu'est l'audio spatial. Vous bénéficiez aussi d'une réduction actif de bruit (ANC) qui vous laisse dans votre univers même dans les endroits bruyants. Et si vous croisez un ami dans la rue, aucun problème, activez le mode transparence pour l'entendre sans avoir à retirer le casque de vos oreilles.

Autre point fort, l'autonomie du AirPods Max est idéale, avec près de 20h d'écoute, même lorsque l'audio spatial ou l'ANC est activé, et le recharger durant 5 petites minutes vous fait gagner 1h30 d'écoute ! Grâce au micro intégré, vous pouvez facilement passé vos appels, connecté à votre iPhone, mais aussi questionner Siri à tout instant. En conséquence, l'AirPods Max s'offre un bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .