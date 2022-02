Logitech G203 : la souris gamer à prix choc chez Amazon

La Logitech G203 LightSync est composée de six boutons qu'il est possible de reprogrammer entièrement via le logiciel G Hub. C'est là également que vous allez pouvoir jouer avec l'éclairage de la souris et choisir une couleur fixe ou un défilement, en fonction de vos envies.

C'est là aussi que vous allez pouvoir régler la sensibilité de la souris. S'il est possible de la changer à la volée en cliquant sur le bouton se trouvant juste sous la molette, vous pouvez le faire de façon plus précise en passant par le logiciel. Il est également possible de définir des profils d'utilisateur et de choisir la sensibilité par défaut de la souris, celle qui sera automatiquement utilisée à l'allumage de l'ordinateur.

Grâce à toutes ses fonctions, la G203 LightSync est aussi bien adaptée pour les gamers que pour de la bureautique. Elle tient bien en main, son design est très simple et les possibilités de personnalisation sont suffisamment nombreuses pour satisfaire tout le monde.