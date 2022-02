Excellent prix sur ce pack Echo Show 5 + caméra Blink Outdoor

L'Echo Show est un petit appareil polyvalent très intéressant. En plus de sa compatibilité avec la caméra, il permet de très nombreuses autres utilisations. La première est, bien entendu, de pouvoir regarder vos services de streaming préférés sur son écran. Certes il n'est pas très grand, mais sur une table de chevet ou un plan de travail dans la cuisine, c'est très pratique.

Vous pouvez bien entendu parler à Alexa et la réveiller en prononçant son nom. Vous pouvez ensuite lui poser toute sorte de question ou lui demander de vous mettre votre radio préférée, une playlist Deezer ou Spotify, etc. En plus de ça, l'Echo Show 5 est doté d'une caméra qui permet de passer des appels, visio ou non, à vos amis ou personnes de votre famille disposant d'un appareil Echo.

Enfin, l'application Alexa sur votre smartphone permet de rajouter des skills à votre Echo Show. Il s'agit de fonctionnalités supplémentaires, parfois bien spécifiques à certains médias ou usages, qu'il faut activer. Vous pouvez également gérer minuteurs, réveils et bien d'autres