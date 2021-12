À seulement 50€, la carte mémoire SanDisk Ultra 512 Go tombe à un prix jamais vu !

Disponible dans un coloris gris et rouge, la SanDisk Ultra qui est associée au bon plan Amazon (référence ‎SDSQUA4-512G-GN6MA) est une carte mémoire qui est destinée aux smartphones et aux tablettes fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android, et aux appareils photo hybrides.

Conçue pour capturer, sauvegarder et partager de nombreux contenus en tous genres, la carte de type microSDXC embarque des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 120 Mo/s et une classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos en Full HD. Il sera aussi possible de charger plus rapidement des applications grâce aux performances notées A1.

Pour terminer, la carte mémoire est fournie avec un adaptateur SD et possède une garantie de 10 ans de la part du constructeur.