Belle promotion sur la souris sans fil Logitech M220 chez Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons désormais aux principales caractéristiques de la M220 de Logitech.

Considérée comme étant une souris sans fil silencieuse, la Logitech M220 a été conçue pour réduire de 90% l'intensité du bruit comparé à une souris classique et dispose de la certification Quiet Mark.

Discrète et légère grâce à ses dimensions de 39 x 99 x 60 mm et à son poids de 75 grammes, la souris sans fil du constructeur suisse est alimentée par une pile de type AA qui lui permet d'être autonome pendant une durée estimée à 18 mois et de se mettre automatiquement en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Compatible avec les ordinateurs Windows, Mac, Chrome OS ou Linux, la Logitech M220 est fournie avec un nano-récepteur USB.