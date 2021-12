À moins de 23€, le Fire TV Stick est une offre immanquable chez Amazon

Le Fire TV Stick se présente sous la forme d'une clé HDMI qui se branche directement à un téléviseur. Grâce au système d'exploitation Fire OS intégré, l'utilisateur aura la possibilité de retrouver des applications de streaming telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou myCanal. Pour ce faire, il suffit tout simplement de relier le Stick au réseau Wifi domestique de la box Internet.



D'un poids de 32 grammes seulement, le Fire TV Stick embarque un processeur Quadricoeur de 1,7 GHz, une mémoire vive de 1 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go. Il supporte également les formats Dolby Digital et HDR10+.

Enfin, le Fire TV Stick est essentiellement livré avec un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles AAA pour la télécommande fournie.