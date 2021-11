L'excellent Samsung 870 QVO 1To chute à 71€ au lancement du Black Friday Amazon

Avec son téraoctet, le 870 QVO offre effectivement une solution de stockage suffisamment spacieuse pour de nombreux fichiers, même volumineux.

Mais bien entendu, l'intérêt principal d'un SSD reste sa rapidité à transférer ces mêmes fichiers. Même pour un modèle de ce type, le 870 QVO se veut très rapide : il affiche jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il faut dire que l'appareil bénéficie de la seconde génération de la technologie QLC. Il doit ainsi afficher des performances 15% plus élevées que la génération précédente.

Son interface SATA et son gabarit en 2,5" sont standards : ils garantissent une mise en place facile, un branchement simple et un SSD rapidement opérationnel. Dans le même temps, Samsung a étudié ses composants afin qu'ils se montrent durables et résistants, raison pour laquelle le 870 QVO est garanti 3 ans et peut fonctionner sur une plage de températures de 0 à 70°C.