Le processeur AMD Ryzen 5 5600G à prix choc avant même le lancement du Black Friday

Passons du côté technique sur le Ryzen 5 5600G. Il s'agit d'un processeur six cœurs avec une fréquence de base de 3.9GHz et une fréquence boostée de 4,4Ghz. Il possède 12 threads avec 3 Mo de mémoire cache L2, une enveloppe thermique de 65W et il est compatible avec les sockets AM4.

Sa particularité est d'embarquer une puce graphique, ce qui peut être très pratique pour les petites configurations. Si vous n'avez pas besoin/envie d'une carte graphique dédiée, celle présente sur le Ryzen 5 5600G peut aisément prendre le relais.

Il ne faut pas en attendre des miracles non plus, mais c'est amplement pour de la bureautique et des petits jeux qui ne sont pas trop gourmands. Vous avez donc de quoi vous faire plaisir pour une configuration moyenne gamme. Le processeur en a sous la pédale et reste très confortable pour une utilisation quotidienne. Les graphismes Vega permettent de se faire plaisir sans lui en demander trop, et c'est pile ce qu'on lui demande.