La clé USB 3.0 SanDisk Ultra de 256 Go est à prix canon

Le Black Friday se tient désormais dans moins d'un mois, et chaque marque commence à évoquer l'édition 2021. pCloud, le spécialiste du stockage en ligne met en jeu deux téléphones réputés pour leur fiabilité (l'iPhone 13 Pro Max et le Samsung S21 Ultra), ainsi que 2 To de stockage cloud. Serez-vous le grand gagnant ?