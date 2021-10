Cette carte microSDXC SanDisk 512Go chute à son plus bas prix !

La carte microSD SanDisk de catégorie 10 avec 512 Go de mémoire est un standard de sa catégorie. SanDisk étant le spécialiste du stockage quel que soit le support, vous pouvez être sûr d'avoir un produit de qualité pour vos différents appareils. Celle-ci est disponible en plusieurs tailles, de 32 Go à 1 To.

Elle dispose d'une excellente vitesse de lecture, suffisante pour donner un coup de fouet à vos machines, même les moins jeunes. 512 Go dans une action cam ou un appareil photo et vous êtes repartis pour des heures de rush et des centaines de clichés.

Elle est compatible avec un grand nombre d'appareils : smartphones, caméra, console (Nintendo Switch), PC bien sûr… Son usage est très simple, il suffit de la mettre où vous voulez et elle est immédiatement reconnue. Pas de logiciel à installer, de formatage à faire : l'usage est immédiat. Et en plus elle est garantie 10 ans en cas de problème.