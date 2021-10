Nintendo Switch OLED : la nouvelle console est moins chère aujourd'hui chez Amazon

Alors que tout le monde s'attendait à voir sortir une Switch 4K, Nintendo a surpris son public en proposant une version OLED de celle-ci. Pour commencer, la console n'est pas plus grande, comme on pourrait le croire. Mais Nintendo a réduit le plastique autour de l'écran, ce qui a permis de l'agrandir de quelques pouces. On est donc sur un très bel écran 7" contre 6,2 auparavant.

Bien sûr le plus gros ajout reste la technologie OLED. Comme les diodes ne nécessitent plus de rétroéclairage, puisqu'elles produisent leur propre source de lumière, les noirs et les contrastes sont plus marqués sur cette nouvelle mouture.

Ce n'est bien sûr pas la seule nouveauté de cette console. On remarque la présence d'un port Ethernet pour stabiliser la connexion lorsqu'on joue en multi sur la télé. Le pied a également été modifié : il est maintenant aussi large que la console et peut se bloquer sur deux positions.