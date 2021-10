L'écran PC gamer LG UltraGear 27" chute de prix chez Amazon

Conçu pour les fans de jeux vidéo, le UltraGear 27GN850-B de la marque coréenne est considéré comme un des meilleurs écrans 1440p en IPS avec une des meilleures dalles du marché.

Le moniteur LG UltraGear 27GN850-B de 27 pouces est compatible Gsync, ce qui veut dire qu'il a été testé et officiellement certifié par NVIDIA. Concrètement, la compatibilité permet la suppression des déchirures d'écran et la minimisation des saccades pour une expérience de jeu plus fluide et plus rapide.

L'écran PC embarque la technologie Nano IPS 1ms qui offre une vitesse ultra élevée avec une bonne qualité graphique pour une immersion totale. Il prend aussi en charge la norme HDR10 et dispose d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On retrouve un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1. Enfin, la partie connectique se compose de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et d'une sortie casque.