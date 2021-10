Samsung Odyssey G5 : l'écran PC gaming incurvé 34 pouces à prix cassé chez Amazon

La principale caractéristique de l'Odyssey G5 reste sa dalle incurvée. Si les gamers pourront encore débattre de l'esthétique de l'appareil, ce type de moniteurs promet bel et bien une plus grande immersion du joueur, voire une meilleure réactivité en sollicitant davantage la vision périphérique. A noter que la courbe 1000R voulue par Samsung est assez prononcée, mais elle doit permettre de visualiser l'ensemble de l'écran sans tourner la tête.

Le G5 est également synonyme d'images sublimes et fluides. La dalle de 34 pouces et sa résolution WQHD (3440 x 1440 pixels) doivent offrir un très large champ de vision en jeu. Cadencé en 165 Hz avec un temps de réponse d'1 ms, l'Odyssey G5 actuellement soldé sur Amazon est conçu pour rendre l'action plus fluide et plus agréable. Connecté via un DisplayPort, il intègre en plus le FreeSync d'AMD, prévenant ainsi toute déchirure de l'image.