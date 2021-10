Blink Outdoor, un kit de 4 caméras connectées à un prix imbattable ce week-end

Les caméras Blink sont vraiment une bonne solution pour une personne lambda. En effet, elles sont vraiment faciles à installer et vous offrent une surveillance de votre propriété en toutes circonstances, avec des fonctionnalités très agréables. Quelques vis suffisent à l’installation, puis vous créez votre compte Blink Connect, vous vous connectez à votre boîtier Sync Module 2 et le tour est joué !



L’application Blink Home Monitor vous permet de voir en temps réel les flux de vos différentes caméras, de recevoir des notifications en fonction de la détection de mouvements et même de communiquer à travers vos caméras. Notez que l’enregistrement Cloud automatique nécessitera un abonnement au-delà de la période d’essai gratuite. En revanche, cet abonnement n’est absolument pas nécessaire au fonctionnement de votre système si vous n’utilisez que l’enregistrement local.