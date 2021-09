Samsung Days : notre sélection des meilleures offres high-tech chez Amazon

La Galaxy Tab S7 FE embarque un écran de 12 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, une batterie de 10090 mAh compatible avec la charge rapide à 45W et le système d'exploitation mobile Android associé à une interface One UI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra frontale de 5 MP et une caméra arrière de 8 MP. Quant à la connectivité, elle se compose de la norme Wi-Fi 5 (ac), du Bluetooth 5.0, d'un port USB Type-C et du GPS.