La souris gamer sans fil Logitech G305 disponible à son prix le plus bas

Cette offre sur la souris sans fil Logitech G305 (blanche) est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point relais entre le 20 et le 25 octobre. À noter que cette souris arrivera en stock le 8 octobre. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans, qu'il est possible d'étendre d'un an contre 3,49€ supplémentaires, ou de deux ans contre 4,49€.