La dernière version du célèbre Amazon Fire TV Stick à un prix digne du Prime Day

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons aux points forts du Fire TV Stick.

Le Fire TV Stick est une clé HDMI qui se branche directement à un téléviseur. Avec le système d'exploitation Fire OS intégré, il est possible de retrouver les applications de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCanal. Pour cela, il suffit de relier le boîtier au réseau Wifi domestique.



D'un poids léger de 32 grammes, le Fire TV Stick dispose d'un processeur Quadricoeur de 1,7 GHz et d'un espace de stockage de 8 Go. Il supporte aussi les formats Dolby Digital et HDR10+.

Hormis la télécommande vocale, le Fire TV Stick est essentiellement livré avec un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles AAA pour la télécommande.