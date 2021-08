Avec cette nouvelle baisse de prix, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n'a jamais été aussi peu cher

Le smartphone que vous allez peut-être acheter possède un magnifique écran AMOLED 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cette dalle est vraiment incroyable pour un téléphone aussi abordable. Pour ce qui est des performances, elles sont assurées par un processeur Snapdragon 732G épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Globalement, cette configuration fera le job en offrant une expérience fluide sur les applications et pendant la navigation.