L'excellent Xiaomi Poco X3 Pro (256 Go) sous les 240€ ce week-end pour les Soldes Amazon

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et d'une protection en verre Gorilla Glass 6. L'appareil est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 860.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5160 mAh compatible avec la charge rapide et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI 12.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouvera un quadruple capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 20 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, le NFC, le GPS, la prise Jack et l'USB Type-C sont notamment de la partie.

Enfin, le Poco X3 Pro est fourni dans un boîtier avec un adaptateur secteur, un câble USB Type-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un étui de protection.