L'excellent casque sans fil Sony WH-1000XM3 à prix cassé à l'occasion du Prime Day

Le Sony WH-1000XM3 est un casque premium qui possède un look sobre et très élégant. Il ne paye pas de mine à première vue mais une fois dans les mains on comprend tout de suite la qualité de sa fabrication, que ce soit les oreillettes ou encore le cuir de l'arceau, absolument impeccable de finition.

Parlons du son désormais et Sony n'a pas failli à sa réputation avec un rendu sonore absolument impeccable pour tous les styles de musique. Contrairement à certains de ses concurrents, le Sony WH-1000XM3 ne surcharge pas en basses mais s'adapte parfaitement au morceau à l'écoute. Vous bénéficiez d'un son totalement en accord avec les intentions de l'artiste.

Le Sony WH-1000XM3 embarque également un système de réduction de bruit active qui supprime les bruits environnants ou la circulation afin de vous plonger dans votre musique sans être ennuyé par l'extérieur. L'effet est bluffant une fois le casque posé sur les oreilles. Le casque peut également servir à vous concentrer lorsque vous travaillez, au son de vos artistes préférés ou non.

Enfin le Sony WH-1000XM3 propose une navigation très intuitive avec des commandes tactiles situées sur l'oreillette droite. Glissez vers le bas pour baisser le volume, vers la droite pour passer au morceau suivant et appuyez pour mettre la musique en pause ou prendre un appel. Un jeu d'enfant qui ne vous demandera que quelques minutes d'apprentissage.