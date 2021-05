Vente flash Amazon : ce répéteur Wifi Xiaomi tombe à moins de 10€ 🔥

Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation d’un répéteur Wi-Fi, attention ce n’est pas un amplificateur. Un répéteur sert à allonger la portée du signal de votre box, mais si votre réseau est lent de base ça ne l’améliorera pas, il vous faudra un amplificateur pour cela. Ceci étant dit, ce petit répéteur de la célèbre marque Xiaomi fera parfaitement l’affaire pour allonger un signal affaibli par un mur trop épais ou simplement une distance trop longue.

Il se connecte à votre réseau grâce à l’application Mi Home sur votre smartphone, et une fois connecté et initialisé vous n’aurez plus à y toucher. Branchez le à une prise sur une position stratégique et profitez alors d’une portée étendue sur votre réseau Wi-Fi.

Parlons rapidement de chiffres : il présente jusqu’à 300Mb/s, vous aurez donc peu de chance de brider votre réseau à cause de ses limitations. Il supporte la connexion de plusieurs dizaines d’appareils différents grâce à ses 2 antennes. Bon à savoir : le répéteur propose uniquement un réseau 2,4 GHz.