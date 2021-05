Bon plan Amazon : la souris bureautique Logitech M330 Silent Plus est à -50%

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Chrome OS et Linux, la M330 Silent Plus de Logitech fonctionne avec une pile AA dont l'autonomie peut atteindre les 24 mois d'utilisation. La souris sans fil embarque un mode veille automatique et une connexion sans fil de 10 mètres via un mini récepteur USB 2.0 qui se branche directement sur un port de l'ordinateur.

L'accessoire du constructeur suisse dispose d'une réduction des bruits de plus de 90% grâce à des patins résistants hautes performances et à une roulette de défilement fluide et rapide.