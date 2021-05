La souris Logitech Lightspeed G502 est à près de -50% pour la gaming week Amazon

C'est la gaming week chez Amazon et l'e-commerçant américain baisse donc ses tarifs sur de nombreux accessoires. Dans ce cas précis, la livraison à domicile et en point retrait est gratuite pour tous les acheteurs. Les adhérents Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur commande plus rapidement. La garantie de base est valable pendant deux ans et une extension est proposée à 5,29€ pour un an ou 7,09€ pour deux ans.

La Logitech G502 Lightspeed est une souris sans fil qui fonctionnera sur n'importe quel ordinateur. Grâce à ses technologies de pointe, elle bénéficie d'un temps de réponse extrêmement faible puisque ce dernier est de seulement 1 ms. Quant au capteur HERO 25K, il délivre des performances renversantes et n'a besoin d'aucun lissage, filtrage ou ni même d'une accélération. Sa plage de sensibilité est comprise entre 200 et 25 600 dpi.

Avec de telles capacités, cette souris conçue par Logitech est adaptée aux utilisateurs les plus exigeants. Par exemple, elle convient parfaitement à l'e-sport grâce à sa rapidité et à sa fluidité.