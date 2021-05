Carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 512 Go à -50% !

Les cartes microSDXC sont essentielles pour de nombreuses utilisations, même dans le monde professionnel. Elles présentent des espaces de stockage de plus en plus gros ce qui est bien pratique mais présentent également un risque : une carte qui tombe en rade détruit de nombreuses heures de travail. C’est pour cela que ce modèle Extreme de chez Sandisk est robuste et il est conçu pour durer.

Elle est résistante aux chocs et aux températures extrêmes, l’humidité ne lui fait pas peur et elle ne perdra même pas ses données si elle est soumise à des rayons X. Si les contrefaçons sont légion sur les plateformes de vente en ligne, ici il s’agit bien d’un modèle officiel de Sandisk, vendu et expédié par Amazon.

Les vitesses de transfert de cette petite bête sont également impressionnantes, elle est catégorisée U3 et V30. Si vous n’êtes pas familiers avec ce type de labels, cela signifie qu’elle enregistrera sans problème de la vidéo en 4K, ou même en FHD 120 fps. Si vous aimez les chiffres, Sandisk annonce 160 Mo/s en écriture et 90 Mo/s en lecture.