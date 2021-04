Bon plan : excellent deal sur cette carte mémoire SanDisk de 400 Go

Cette carte mémoire du constructeur SanDisk (référence du modèle SDSQXCZ-400G-GN6MA) a été conçue pour étendre la mémoire des smartphones, des tablettes, des caméras d'action ainsi que des drones.



La carte de 11 grammes environ embarque des vitesses de transfert maximales de 170 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture. L'accessoire est homologué A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides sur smartphone. Le produit est aussi compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).