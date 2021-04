AirPods et AirPods Pro : les écouteurs sans fil Apple sont moins chers sur Amazon 🔥

Si les AirPods Pro sont bel et bien ce qui se fait de mieux en matière d'écouteurs chez Apple, leur prix reste parfois un véritable frein. Pour les budgets plus restreints, pas de panique ! Les AirPods de 2ème génération reste d'excellents écouteurs sans fil, pour un prix nettement plus abordable. Encore plus actuellement puisque Amazon les propose à 135€ au lieu de 179€, soit une économie de 44€ , rien que ça !