Bon plan Xbox : la nouvelle manette Xbox sans fil (Robot White) à prix choc

Pour profiter de cette bonne affaire, vous allez devoir faire un tour chez Amazon. L'e-commerçant américain effectue la livraison à domicile ou en point retrait sans frais supplémentaires. Avec Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an), vous recevrez la commande sous un jour ouvré. Enfin, l'éternelle garantie de base valable pendant deux ans est en vigueur sur ce produit.

Commençons en précisant que cette manette Xbox est utilisable sur de nombreux appareils. Ainsi, vous pourrez vous en service sur Xbox One, Xbox Series X|S mais aussi sur les PC Windows et sur les appareils mobiles. Pour cela, vous aurez la possibilité de la connecter en Bluetooth ou bien via un simple câble USB. Bien entendu, tous les boutons traditionnels de la marque Xbox sont de la partie. Et puisqu'il s'agit du nouveau modèle, la touche de partage (au centre) est là pour enregistrer vos photos et autres vidéos instantanément.

De plus, rappelons au passage que les manettes Xbox utilisent des piles pour fonctionner. Il est aussi possible de se procurer un kit de batterie play & charge afin de ne pas avoir à racheter constamment des piles pour alimenter votre accessoire.