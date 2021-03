Amazon casse le prix du Xiaomi Mi Note 10 lite à l'occasion des ventes flash de Printemps

C'est le géant américain Amazon qui est aux commandes de cette bonne affaire. Pour vous simplifier la vie, sachez que vous serez livré gratuitement à domicile ou en point retrait. Le paiement en quatre fois est également possible. Par ailleurs, les adhérents Amazon Prime ne verront aucun frais être appliqué au règlement en plusieurs fois. La garantie de ce produit est valable pendant deux ans. Une assurance dommage accidentel de deux ans également est à 37,73€. Passons aux caractéristiques du téléphone.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite propose un écran Amoled 6,47 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Une protection en verre Corning Gorilla 5 a été appliquée sur la dalle pour la protéger face aux rayures et aux chutes. Ce modèle est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Ainsi, les performances sont plutôt solides pour un mobile aussi abordable. Naviguer sur l'interface et entre les applications se fait avec une fluidité optimale. En jeu, la configuration permet d'obtenir un rendu très correct sur la plupart des logiciels.