Bon plan : une carte mémoire SanDisk Ultra 400 Go à prix cassé

La SanDisk Ultra de 400 Go est une carte mémoire de type microSDXC qui a été conçue pour augmenter le stockage des smartphones et des tablettes, ainsi que les appareils photo hybrides.

L'accessoire vous offre la possibilité de capturer, de sauvegarder et de partager plus de contenus. La carte mémoire est idéale pour visionner des vidéos Full HD et vous permet d'en enregistrer encore plus. Avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 120 Mo/s, elle peut déplacer tous vos contenus (jusqu'à 1 000 photos en une minute seulement). Elle permet également de charger vos applis plus rapidement.