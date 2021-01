Soldes Amazon : le prix de l'enceinte Ultimate Ears Wonderboom 2 chute pour la 2ème démarque

Les premières images officielles ont été publiées ce mercredi. Les Tesla Model X et S ont enfin le droit à un rafraîchissement esthétique. Si les retouches carrosserie sont minimes, l’intérieur arbore une nouvelle planche de bord et quelques nouveautés. La gamme évolue, les versions « Performances » cèdent leur place aux déclinaisons « Plaid » et, pour la Model S uniquement, « Plaid+ ».