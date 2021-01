Soldes Amazon : sélection des meilleures caméra de surveillance connectées

Passons à présent sur la plus grande réduction de cette sélection. La caméra intérieure Netatmo Welcome passe effectivement de 199,00 € à 141,99 €, soit une réduction de plus de 57 euros.

Cette caméra Netatmo ne nécessite aucun abonnement. Toutes ses mises à jour et fonctionnalités sont gratuites. Elle dispose en plus de la détection des mouvements, de la vision nocturne, de la résolution Full HD 1080p et de la connexion WiFi. Elle est enfin compatible avec une foule d'assistants, notamment Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit.