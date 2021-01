Soldes Amazon : le TOP des périphériques gaming en promotion

Côté souris, casque et clavier, nous avons rien de moins que des périphériques proposés par Logitech, qui n'est plus à présenter, avec des promotions très intéressantes. Nous vous proposons ensuite deux écrans répondant à des besoins différents, proposés respectivement par LG, bien implanté sur le marché des écrans, et Asus, une marque de référence du gaming.