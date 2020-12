La caméra stabilisée DJI Osmo Pocket à prix cassé sur Amazon avant Noël

La DJI Osmo Pocket embarque une caméra 4K qui dispose d'une cadence d'image allant jusqu'à 60 images/seconde et d'un débit pouvant atteindre les 100Mbps. La caméra en question est intégrée sur un stabilisateur faisant 116 grammes et mesurant 121,9 x 36,9 x 28,6 mm.

L'Osmo Pocket de DJI est aussi équipée d'une nacelle mécanique à 3 axes qui s'adapte aux mouvements avec précision et en temps réel.

On notera la présence d'un capteur 1/2,3 pouce, couplé à un champ de vision de 80 degrés et à une ouverture de f/2.0. Pour les films, l'Osmo Pocket filme notamment au ralenti 4x à 1080p à 120 ips et prend des photos de 12 MP.