Pour Noël, offrez un casque gamer Fnatic React en promo sur Amazon

Avec ce prix sensiblement réduit, l'appareil est une valeur sure capable de séduire n'importe quel joueur. Et pour cause : connecté via une prise jack 3,5 mm, il est compatible avec PC et Mac, mobiles, Xbox One, PS4, Switch et même la Wii U.

Cela dit, ce casque semble d'abord conçu pour l'esport et les usages prolongés. Son format circum-auriculaire favorise une bonne isolation du son ainsi qu'un plus grand confort.

Robuste, sa conception repose sur un châssis métallique prévu pour durer, et sur des oreillettes à coussinets en simili-cuir. Ces derniers sont synonymes de douceur pour les oreilles du joueur.