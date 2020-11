Top 5 des meilleures promos high-tech avant la Black Week

Elle bénéficie d'un design très original qui reprend les lignes des amplis de la marque. Pourtant à l'intérieur elle intègre une connectivité Bluetooth qui vous permet de connecter votre smartphone et d'y diffuser de la musique depuis votre service de streaming musical préféré.

L'autonomie annoncée par la marque est de 20H et 20 minutes de recharge vous offrent six nouvelles heures de musique. Et en plus l'appareil résiste aux éclaboussures pour l'utiliser au bord de la piscine.