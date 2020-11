Le casque audio Bose SoundLink II à prix cassé sur Amazon

Le Black Friday 2020 aura lieu le vendredi 27 novembre et Amazon anticipe l'événement en proposant une belle offre sur l'achat d'un bon casque sans fil.

Si vous êtes un fan de la marque Bose, le SoundLink II est vendu au tarif de 119 euros au lieu de 229,95 euros ; soit une baisse de prix de 48% de la part du site marchand.

Deux coloris du casque sont suggérés (noir ou blanc) et il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 29,75 euros chacune. Ceci est valable pour les clients et les membres du service Prime d'Amazon.