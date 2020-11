Meilleur prix constaté pour la montre connecté Fitbit Versa chez Amazon (-44%) 🔥

Amazon héberge ce bon plan et propose le paiement en quatre fois à tous les acheteurs (soit 23€ par échéance). La livraison à domicile est également gratuite en France métropolitaine et un point retrait peut aussi être sélectionné. Les avantages Amazon Prime sont valables sur cet article, ce qui permet aux adhérents de le recevoir sous un jour ouvré. La garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance supplémentaire contre les dommages accidentels est à 8,49€ pour un an ou 10,89€ pour deux ans.

La montre Fitbit Versa Lite propose un suivi quotidien de toutes les activités sportives. Cela concerne la marche classique, la natation (avec une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur), la course, le vélo et bien plus encore. Vous serez tenu au courant des calories brûlées et de la distance parcourue.

Elle analysera même la qualité de votre sommeil pour vous communiquer certains conseils personnalisés. Votre rythme cardiaque sera également mesuré et des séances de respiration peuvent être programmées.