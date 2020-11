Le pack de 3 ampoules Philips Hue White est en promo chez Amazon

Pour que le contrôle des ampoules puisse être toujours plus instinctif, vous pourrez effectuer vos réglages en vocal. En effet, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant sont compatibles. Enfin, précisons que vous pourrez même utiliser un pont Hue (vendu séparément) pour connecter jusqu'à 50 points d'éclairage à un seul et même système. Des fonctionnalités seront alors débloquées comme la gestion à distance, les routines et bien plus encore.