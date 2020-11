Voici les meilleures offres écouteurs sans fil en promo en ce moment

Proposés à 69,99 € grâce à un coupon de 20€, les Amazfit Powerbuds offrent de nombreuses fonctions intéressantes. Ils seront des compagnons idéals par leur confort d’utilisation grâce à une forme étudiée et leur orientation vers un usage sportif.

Ils vont pouvoir surveiller votre rythme cardiaque pendant votre entrainement et vous indiquer si votre fréquence cardiaque est trop importante grâce à leur capteur PPG. Les écouteurs Powerbuds intègrent un système de sonorisation immersif pour profiter de votre musique pendant l’effort. La qualité sonore en haute définition des appels est un plus.

Ils sont par ailleurs étanches selon la norme IP55 permettant une utilisation en sport extrême et même sous une pluie battante. L’autonomie des écouteurs atteints 8 heures et jusqu’à 24 heures grâce au boitier de rechargement. L’appairage est simple et rapide et le microphone intégré réduit les bruits environnants pour des conversations sans perturbation en mode mains libres.