LED connectées : 3 ampoules Philips Hue White pour moins de 50€ sur Amazon

Avec ses ampoules connectées, Philips donne la possibilité de créer une ambiance personnalisée dans son domicile. Avec ses 50 000 nuances de lumière chaudes à froides, on peut créer chez soi un environnement de stimulation pour le travail ou le jeu, ou de détente devant la TV.

Cet éclairage est d'autant plus intelligent qu'il est facile à installer et à contrôler. Ici, aucune installation complexe n'est requise : on met l'ampoule en place, puis on s'y connecte via le bluetooth et l'application dédiée de Philips. A partir de cet instant, on peut contrôler l'éclairage d'une pièce à distance.