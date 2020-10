L'excellent micro USB Bird UM1 est au meilleur prix chez Amazon

Sans attendre, ce que l'on retient du Bird UM1 est d'abord la qualité de ses enregistrements. Celui-ci fournit, pour un prix réellement contenu, un rendu presque digne d'un appareil de gamme supérieure.

Ce microphone de studio dispose d'un diaphragme statique électret de 34 mm, d'une directivité cardioïde et d'une réponse en fréquence de 20 Hz/20kHz. Il n'y a pas besoin de pilote, ni d'installation pour l'utiliser, et l'UM1 est compatible PC et Mac. Il s'agit ainsi d'une formule tout-en-un qui pourra éviter l'achat d'un préampli ou d'une autre interface audio.