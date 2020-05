Une carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go et son adaptateur SD à prix choc

Amazon : 54% de réduction sur la SanDisk Extreme 256 Go

Des vitesses de transfert allant jusqu'à 160 Mo/s

Vous avez peut-être l'intention d'étendre la capacité de stockage de votre smartphone, de votre tablette, de votre caméra d'action ou encore de votre drone.Si vous cherchez une bonne carte mémoire, alors optez pour cette SanDisk Extreme de 256 Go. Ce superbe accessoire (format microSDXC) accompagné d'un adaptateur SD est affiché au tarif promotionnel de 55,99 euros ; soit 71 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé. Cela fait 54% de réduction de la part du site marchand.Pour information, le montant du produit est supérieur à 25 euros d'achats. Les frais de port pour une livraison standard à domicile sont donc gratuits. De leur côté, les membres Prime bénéficient de la livraison accélérée.La carte mémoire fabriquée par SanDisk (référence du modèle SDSQXA1-256G-GN6MA) dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.D'un poids de 4,54 grammes seulement, l'accessoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).Pour en finir, la carte mémoire est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X. Et elle dispose d'une garantie à vie de la part du constructeur.