Le prix du SSD interne Crucial 2To en chute libre sur Amazon

Le Crucial BX500 de 2To en promo sur Amazon

Un SSD indispensable pour booster votre PC

Le géant du commerce permet à ses clients de se procurer le Crucial BX500 de 2To en promoAlors que la version 1To est à 110 euros, le modèle 2To du SSD est sous les 195 euros, à exactement 193,99 euros. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ?!Au vu des dernières actualités liées à Amazon , un délai de livraison supplémentaire peut être appliqué pour le choix d'une livraison gratuite à domicile du produit.Ce modèle signé Crucial (référence CT2000BX500SSD1Z) dispose du format 2,5 pouces à l'instar des autres SSD. Cet accessoire indispensable pour booster votre PC ou votre ordinateur portable embarque un débit de transfert interne de 540 Mo/s (en lecture) et de 500 Mo/s (en écriture).Cette solution de stockage sera idéale pour vos tâches sur ordinateur. Vous pourrez naviguer rapidement sur le Web, sauvegarder vos parties préférées et surtout augmenter la productivité si vous télétravaillez.Garanti 3 ans, le SSD mesure 10 x 0,7 x 7 cm et a un poids de 54.4 grammes.