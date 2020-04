Apple AirPods Pro : 50€ de réduction immédiate sur les écouteurs Apple

Pourquoi Clubic recommande les Apple AirPods Pro ?

Excellent confort

Isolation active fabuleuse

Son équilibré et passe-partout

Mode transparence très naturel

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet des Apple AirPods Pro

50€ de réduction immédiate sur les AirPods Pro

Plus de 24 heures d'autonomie !

Il faudra donc se tourner vers le géant du commerce en ligne Amazon pour se procurer les AirPods Pro à exactement 229 euros au lieu de 279 euros.Pour bénéficier de la réduction de 50 euros, il faudra cocher un coupon promotionnel visible depuis la fiche produit. L'offre étant à durée limitée, il est conseillé de ne pas trop tarder !À titre d'information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile des écouteurs. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison accélérée.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux points forts des écouteurs. Commercialisés en France à la fin du mois d'octobre 2019, les AirPods Pro disposent de la réduction active du bruit pour un son profondément immersif et du mode Transparence pour entendre ce qu'il se passe autour de vous.Les écouteurs d'Apple, qui sont résistants à l'eau et à la transpiration, sont livrés avec trois tailles d'embouts fuselés en silicone souple. Enfin, les accessoires bénéficient de plus de 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge sans fil.