Une offre de remboursement fait chuter le prix du PC portable 14" Lenovo Ideapad

200 euros d'économies sur l'achat d'un PC portable 14" Lenovo Ideapad

Un PC portable facile à transporter

Le géant du commerce en ligne fait donc une belle offre sur l'achat du Lenovo Ideapad C340-14IWL.Affiché au prix initial de 799 euros, le PC portable est au tarif promotionnel de 699 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Au vu du prix élevé du produit, Amazon suggère de payer le PC portable en 4 fois sans frais ; ce qui fait 4 mensualités de 174,75 euros chacune.Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison accélérée. Mais ce n'est pas tout ! Jusqu'au dimanche 19 avril 2020 inclus, vous pouvez avoir une réduction supplémentaire de 100 euros grâce à une offre de remboursement dont les conditions sont visibles via ce lien Le Lenovo Ideapad C340-14IWL est un PC portable qui est destiné aux personnes qui voyagent beaucoup. Convertible et tactile, l'appareil peut être transformé en tablette.À propos des caractéristiques, le Lenovo Ideapad est équipé d'un écran FHD de 14 pouces (avec une résolution de 1920x1080px), d'un processeur Intel Core i5-8265U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une carte graphique Intel HD Graphics et d'un clavier rétroéclairé ; le tout tournant sous Windows 10.Concernant la batterie, celle-ci dispose d'une autonomie maximale de 8 heures. Compatible RapidCharge, la batterie peut être chargée à 80 % en tout juste une heure.Côté connectivité, on retrouvera 2 ports USB 3.1 Type A, un port USB C et un port HDMI.