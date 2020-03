Fire TV Stick 4K Ultra HD : forte chute de prix sur ce best-seller Amazon

Fire TV Stick 4K Ultra HD : la clé multimédia d'Amazon en promo

Concurrent du Google Chromecast

En cette fin mars de l'année 2020, le géant du commerce en ligne effectue une promotion intéressante à ses membres sur l'achat du Fire Stick 4K Ultra HD.Initialement vendue à 59,99 euros, la clé multimédia d'Amazon voit son prix baisser à 44,99 euros ; soit une baisse de 11 euros.Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. De leur côté, les membres Prime bénéficient de la livraison accélérée.Le Fire TV Stick 4K Ultra HD est considéré comme le concurrent du Google Chromecast. Le lecteur multimédia en streaming qui est livré avec sa télécommande est une clé HDMI se branchant à votre téléviseur.Le futur acquéreur pourra alors visionner et retrouver ses applications préférées telles qu'Amazon Prime Video, Google Play, Netflix, YouTube, Molotov ou encore myCanal ; à condition que le téléviseur soit relié à un réseau wifi domestique.Le petit appareil d'un poids de 53,6 grammes embarque un processeur Quadricœur 1,7 GHz et une mémoire interne de 8 Go pour les applications et les jeux. Enfin, le lecteur supporte les normes 4K Ultra HD, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG et HDR10+.