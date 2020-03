Écouteurs Bluetooth Aukey : une alternative aux AirPods à moins de 30€

Aukey, un excellent rapport qualité / prix

La liberté s'associe à la légèreté

Il faut aller chez Amazon pour profiter de cette bonne affaire. La livraison est assurée gratuitement en France métropolitaine mais notez que vous recevrez peut-être votre commande en retard à cause de l'épidémie de coronavirus. Les abonnés au service Amazon Prime recevront leur achat sous un jour ouvré. Pour cela, activez votre essai gratuit de 30 jours dès à présent (puis 49€/an). D'autres avantages comme l'accès à Prime Video et Amazon Music sont également à la portée des adhérents. Maintenant, passons aux caractéristiques principales de ces écouteurs.Ce modèle viendra se connecter à vos appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs portables...) via sa fonctionnalité Bluetooth. Une fois le premier appairage effectué, ils se connecteront automatiquement dès leur allumage à l'appareil visé. La qualité sonore est bien évidemment au rendez-vous grâce à une connexion sans fil des plus stables. En plus d'écouter vos morceaux favoris dans d'excellentes conditions, ces écouteurs vous permettront aussi de répondre à des appels via le kit main libre. Mais les points positifs ne s'arrêtent pas là !Pour contrôler les écouteurs, vous pourrez utiliser la commande tactile pour gérer facilement la lecture de la musique comme des appels sans le moindre effort. En effet, chaque écouteur est doté d'un panneau tactile multifonctions et d'un microphone. Ce dernier permet d'utiliser les commandes vocales en passant par Siri. Pour ce qui est de l'autonomie, comptez 5 heures en une seule charge. De plus, grâce au boîtier de charge inclus, vous aurez la possibilité d'effectuer quatre recharges supplémentaires, soit une autonomie totale de 25 heures. Enfin, l'étui comme les écouteurs sont extrêmement légers et faciles à transporter.Les écouteurs Aukey sont une excellente alternative aux AirPods d'Apple. Ils sont plus abordables et renferment quelques fonctionnalités appréciables comme le tactile ou encore les commandes vocales. L'autonomie est également très importante et le son délivré est de grande qualité. N'hésitez pas !