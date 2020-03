Chute de prix sur les écouteurs bluetooth Jabra Elite 65t 🔥

Les Jabra Elite 65t en promo sur Amazon

Les points forts des écouteurs

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon qu'il faudra se tourner pour acheter les Jabra Elite 65t dans un joli coloris beige doré. Vendue normalement à 159,99 euros, la paire d'écouteurs voit son prix baisser à 119,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 40 euros.Pour ceux et celles qui le souhaitent, le géant du commerce en ligne propose de payer le produit en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 30 euros chacune.Enfin, les frais de port sont offerts en cas de livraison à domicile pour toute commande des écouteurs puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.Les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t disposent essentiellement de la technologie sans fill Bluetooth 5.0. Cela assure une connexion rapide entre les écouteurs et votre smartphone ou votre tablette.Ils bénéficient d'une autonomie maximale de 5 heures. Leur étui de recharge dédié vous offre jusqu'à 15 heures supplémentaires. Pour information, 15 minutes de recharge seulement suffisent à vous apporter au moins 1h30 d'autonomie.La paire d'écouteurs embarque des commandes vocales simplifiées ; ce qui vous permet de vous connecter de façon rapide à divers assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa, Siri, ou Google Now.Garantis deux ans et étanches grâce à la norme IP55, les écouteurs mesurent 3 x 2,25 x 2,7 centimètres et ont un poids de 79 grammes.