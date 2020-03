Manette Xbox One sans fil en promo chez Amazon

Amazon : la manette Xbox One sans fil en promo

Compatible sur tous les appareils Windows

Alors qu'il est encore possible de se procurer la manette Xbox One sans fil avec un câble pour PC à moins de 40 euros, Amazon propose une autre promotion intéressante sur l'achat de la manette sans fil grise et verte.Cet accessoire, vendu normalement à 64,99 euros, voit son prix baisser à 44,99 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros.Au vu du contexte actuel, un délai de livraison supplémentaire est appliqué pour toute commande de la manette. Il faut compter en moyenne une dizaine de jours pour réceptionner le produit à domicile.Cette manette sans fil Xbox est sortie à la rentrée 2017. Elle est équipée d'un design gris clair avec des touches de vert, de poignées antidérapantes et de la technologie Bluetooth pour jouer sur PC, ordinateurs portables et appareils mobiles équipés du système d'exploitation Windows.À l'instar des autres manettes disponibles sur le marché, cet accessoire est compatible avec la Xbox One X, la Xbox One S et la Xbox One. Côté dimensions, elle mesure 17,5 x 17,7 x 7,3 cm et a un poids d'environ 500 grammes.